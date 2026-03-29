

Edinilen bilgiye göre Hamidiye mahallesi Civarlar Sokak ile Park Caddesinin kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Furkan B.(21) yönetimindeki 16 16 BNS 867 plakalı motosiklet ile Hayat A.(39) yönetimindeki 16 AK 447 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ