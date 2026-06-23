Yalova’da yaklaşık 6 ay önce DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olmuş, 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralanmıştı. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirilirken, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmişti.

Olayın ardından Yalova genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanmıştı.

İnegöl’de Saklandığı Tespit Edildi

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen DEAŞ terör örgütü üyesinin İnegöl’de saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Yalova’ya gönderilerek ilgili emniyet birimlerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

Kaynak: Mehmet Sevinç