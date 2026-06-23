Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolu üzerinde, Yenişehir ilçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki araç, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan savrulurken, araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.