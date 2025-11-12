Bursa iş dünyasının temsilcileri, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla ise dış pazara üretim yapan İlka Şekerleme tesislerini ziyaret ederek kestane şekeri üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ziyarete Balkantürksiad Kurucu Başkanı Naci Şahin, İnoksan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Ekmasan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu, Uzay Pastanesi’nin kurucularından Nizamettin Erol ve Ekonomi Yazarı Av. Öztürk Yazıcı katıldı.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, heyete üretim hatlarındaki modernizasyon sürecini, hijyen uygulamalarını ve üretimin ham maddeden paketlemeye kadar uzanan tüm aşamalarını anlattı. Akgün, şirketin FSSC 22000 Versiyon 6.00 belgesine sahip sektördeki ilk firmalardan olduğunu hatırlatarak, izlenebilirlik altyapısından kalite kontrol protokollerine kadar tüm süreçlerin uluslararası gıda güvenliği normlarına uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Akgün, "Tüketici beklentileri her geçen yıl yükseliyor. Biz de tüm süreçlerimizi global standartlara göre güncelleyerek geleneksel kestane şekerini yüksek teknoloji ve tam izlenebilir bir sistemle üretiyoruz" dedi.

Ziyaretçiler üretim kalitesinden memnuniyetlerini dile getirdi

Ziyaret sırasında Kardelen markalı ürünlerin tadımını yapan iş insanları, hem ürün kalitesinden hem de tesislerin hijyen standartlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hukukçu ve ekonomi yazarı Öztürk Yazıcı, Bursa’nın geleneksel lezzetinin daha geniş pazarlara ulaşması gerektiğini belirterek kestane şekeri ihracatının artırılmasının önemine dikkat çekti. İnoksan Yönetim Kurulu A.Ş Başkanı Vehbi Varlık, Kardelen’in hem Bursa’ya hem de Türkiye’nin gıda sanayisine kattığı değeri vurgularken Uzay Pastanesi kurucusu Nizamettin Erol, Kardelen-Uzay iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ekmasan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Barutçuoğlu ise Kardelen’in Bursa çıkışlı bir marka olarak uluslararası pazarlarda gördüğü ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Balkantürksiad Kurucu Başkanı Naci Şahin de değerlendirmesinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın "Bursa büyürse Türkiye büyür" mottosuna atıf yaparak Kardelen markasının güçlenmesinin şehrin ekonomik dinamizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

İhracat vizyonu güçleniyor

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla hem iç pazar hem dış pazar operasyonlarını yürüttüklerini hatırlatan Akgün, 34 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinde talebin istikrarlı şekilde arttığını belirten Akgün, "Modern üretim teknolojimiz ve yüksek hijyen standartlarımızla Bursa’nın geleneksel lezzetini dünya pazarlarında daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.