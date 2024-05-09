Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, X hesabından Nisan ayında yaklaşık bin 577 yangın ve olaya anında müdahale ettiğini açıkladı.

Ekipler, 30 farklı istasyonda görev yapan 655 personel ve 135 araçla etkin bir şekilde hizmet verdi. Bu süreçte, 729 yangın vakasına ek olarak 826 arama kurtarma operasyonu ve çeşitli önleyici tedbirler alındı.

Toplamda bin 577 olaya müdahale edilirken, ayrıca 2 bin 788 kişinin katıldığı eğitim ve tatbikatlar düzenlendi. İtfaiye ekipleri, 79 ayrı rapor hazırladı. Bununla birlikte 16 denetim yapıldı.

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