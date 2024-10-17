Çarpışmanın etkisiyle traktör römorkundaki zeytinler yola döküldü. Kaza, Eşrefzade Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 ABS 222 plakalı otomobil sürücüsü, 16 SU 258 plakalı traktörü sollamak istediği sırada traktöre çarptı.

Kazanın ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yola saçılan zeytinler trafik akışını kısa süreliğine engelledi, ancak ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.