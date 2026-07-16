'Geleceğini Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Tasarla!' mottosuyla düzenlenecek olan kapsamlı canlı yayın serisi, 17 Temmuz'da BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın katılımıyla start alacak. Aday öğrencilerin üniversite ve meslek seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını hedefleyen proje, günlük canlı yayınlarla kesintisiz olarak devam edecek. Proje kapsamında üniversite bünyesindeki tüm fakülteler, yüksekokullar, konservatuvar ve Erasmus Koordinatörlüğü gibi idari birim yöneticileri adayların karşısına çıkacak.

Geleneksel tanıtım günlerini dijital çağın dinamikleriyle birleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi, bu proje ile aday öğrencilere kapılarını sanal ortamda sonuna kadar açıyor. Canlı olarak gerçekleştirilecek programlarda aday öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları dekanlara, yüksekokul müdürlerine, daire başkanlarına ve öğrenci temsilcilerine doğrudan sorma fırsatı yakalayacak. Kayıt süreçlerinden barınma imkanlarına, akademik altyapıdan yurt dışı değişim programlarına kadar akıllardaki tüm soru işaretleri bu yayınlarda yanıt bulacak.

'Amacımız öğrencilerimizin geleceğini en doğru şekilde inşa etmesi'

Programın açılış oturumuna katılacak olan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

'Üniversite tercihi, gençlerimizin hayatlarındaki en kritik dönüm noktalarından biridir. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu süreçte vizyonumuz; bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve evlatlarımızın en doğru bilgiye, muhatabından direkt olarak ulaşmasını sağlamaktır. 17 Temmuz'da başlatacağımız ve canlı yayınlarla 7 gün boyunca devam edecek olan projede güçlü akademik kadromuz ve idari birimlerimizle adaylarımızın yanında olacağız. Amacımız, her öğrencimizin potansiyeline en uygun tercihi yaparak geleceğini üniversitemizde en doğru şekilde tasarlamasına rehberlik etmektir.'

17 Temmuz saat 14.00'daki büyük açılışın ardından program, ilk günün ikinci oturumuyla devam edecek. Adayların kampüs yaşamına dair en çok merak ettiği konuları içeren bu oturumda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültüre ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı yetkilileri saat: 16.00'daki canlı yayında öğrencilerle buluşarak idari süreçler, burslar, yurtlar ve sosyal imkanlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Resmi YouTube kanalı üzerinden halka açık ve etkileşimli olarak yayınlanacak programların günlük takvimleri ve yayın linkleri, üniversitenin tüm resmi sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyurulacak.