Toplantının en önemli gündem maddeleri arasında Bursa'da kentsel dönüşümün hızlandırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve nitelikli iş gücü ihtiyacı yer aldı.

Federasyona bağlı derneklerin başkan ve başkan yardımcılarının katılımıyla düzenlenen toplantıda; makroekonomik gelişmeler, inşaat maliyetleri, konut üretimi, yapı denetim sistemi, kentsel dönüşüm, finansman olanakları ve sektörün kurumsal temsiliyeti kapsamlı şekilde değerlendirildi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ERTELENEMEZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün yalnızca konut üretimiyle sınırlı olmadığını belirterek, yaklaşık 250 alt sektörü besleyen ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Demir, özellikle deprem riski taşıyan Bursa için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Deprem gerçeğiyle yaşayan Bursa'mız için kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve finansman imkânlarının güçlendirilmesi artık ertelenemeyecek bir ihtiyaçtır." dedi.



FİNANSMANA ERİŞİM VURGUSU

Toplantıda, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların hem müteahhitleri hem de vatandaşları olumsuz etkilediği ifade edildi.

İMSİFED Yönetim Kurulu, konut ve ticari kredilerde uygulanan yüksek faiz oranları ile ağır teminat şartlarının hafifletilmesinin üretimin devamlılığı ve vatandaşların güvenli konutlara ulaşabilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BURSA İÇİN DESTEKLERİN GENİŞLETİLMESİ İSTENDİ

Federasyon, "Yarısı Bizden" kampanyası ile 3 milyon TL'ye kadar dönüşüm kredisi gibi desteklerin yalnızca belirli illerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, deprem riski yüksek Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni de kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

İMSİFED ayrıca, artan inşaat maliyetleri dikkate alınarak teşvik ve kira desteklerinin güncellenmesi, ada bazlı dönüşüm projelerinin desteklenmesi ve Bursa özelinde uzun vadeli dönüşüm finansman modellerinin oluşturulmasını önerdi.



NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE YAPI DENETİMİ GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda sektörün en önemli sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü eksikliği de ele alındı. Kalifiye usta, kalıpçı, demirci ve operatör ihtiyacının her geçen gün arttığı belirtilirken, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin sektöre yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapı denetim sisteminin de değerlendirildiği toplantıda, güvenli yapılaşmadan taviz verilmeden denetim süreçlerinin üretimi kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan İMSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, federasyonun sektörün sorunlarını yalnızca dile getiren değil, çözüm üreten bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir inşaat sektörü; güçlü şehirler, güçlü ekonomi ve güvenli yaşam alanları demektir. İMSİFED olarak ortak akla, istişareye ve çözüm üretmeye dayalı anlayışımızı sürdürecek, Bursa'mızın ve ülkemizin geleceği için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."