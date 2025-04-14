İznik Gölü üzerinde düzenlenen paramotor gösterisinde Türk Hava Kurumu ve Katar Paramotor Milli Takımı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteri boyunca gökyüzünde süzülen paramotorlar görsel bir şölen sundu. Sahil şeridinde toplanan vatandaşlar, sergilenen gösteriye büyük ilgi gösterirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kurumu, Katar Paramotor Milli Takımı ve THK İznik Şubesi yetkilileri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret ederek etkinlikle ilgili planlamaları gerçekleştirmişti. Bu kapsamda her iki takım da İznik’te kamp sürecine başladı. Dünya Göçebe Oyunları alanında kurulan kampta antrenmanlarını sürdüren takımlar, bölgede çeşitli hazırlık uçuşları da gerçekleştiriyor.

Son olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkan Vekili Dr. Mustafa Cihad Feslihan heyeti de İznik’e gelerek İlçe Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya gelmişlerdi.

Düzenlenen etkinlik, ilçenin hem sportif faaliyetler hem de turizm açısından dikkat çekici bir merkez haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.