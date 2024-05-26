Bursa Mehter Takımı, Fransa’nın dört ayrı kentinde düzenlenen Anadolu Türk Kültür Festivali’ne damgasını vurdu.

Bursa Mehter Takımı, 18 Nisan’da Mulhouse kentinde başlayan ve Paris, Lyon ile Nantes şehirlerinde 21 Mayıs’a kadar devam eden Festiculture festivalinde Türkiye’yi temsil etti. Açılış törenlerinde Türk Milli Marşı ile birlikte Fransa Milli Marşını çalan Mehter Takımı, Fransızların gönlünü fethetti. Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak amacıyla düzenlenen festivaller, mehter takımı konseriyle başladı. Mehter marşları, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransız vatandaşlar tarafından da beğeniyle dinlendi. Fransa’nın çeşitli kentlerinden de yoğun katılımın olduğu dört festival yaklaşık bir ay sürdü. Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Türk derneklerinin girişimiyle düzenlenen festivallere Türkiye’den çok sayıda geleneksel Türk sanatları sanatçıları da katıldı.

Bursa Mehter Takımı başkanı Mesut Özkeser, “Fransa’da mehter takımımıza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık, gelecek aylarda yine Fransa’nın Strasburg, Lyon ve Paris şehirlerindeki festivallere de katılacağız. Bizleri davet eden festival komitesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.