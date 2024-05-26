Sosyal medyada al-sat videoları ile ünlenen ancak Ticaret Bakanlığı’nın 300 bin lira ceza kestiği fenomen Metehan Meşe, bu kez de padişah kostümü giyip sokaklarda vatandaşlara sikke dağıttı. Meşe’yi padişah kılığında görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Metehan Meşe, Bursa’nın tarihi noktalarına padişah kostümü giyip sokak sokak dolaştı. Tarihi surlarda yürüyen padişah kılığındaki Meşe’yi görenler ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara kuşağında taşıdığı sikkeleri hediye eden Meşe, cep telefonu ve yürüyen merdiven gibi aletleri kullanarak görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan videoya beğeni yağdı.

“Çocuklara akçe dağıtıyorum”

İnsanlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Metehan Meşe, “İnsanlarımız hem geçmişi hem de atalarımızı, dedelerimizi hatırlasın istedim. Gerçekten çok güzel oldu. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Gülenler, fotoğraf çektirenler oluyor. İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Çok şaşırıyorlar, arkamdan kanuni diye bağırıyorlar. Yanımda akçeler taşıyorum. Tabii orijinal değil ama çocuklara dağıtıyorum. Ben zaten sosyal medyada eğlenceli içerikler üretiyorum. Böyle bir seriye başladım. Güzel tepkiler alınca ‘Bursa’nın tarihi yerlerinde çek’ dediler. Ama benim burada asıl yapmak istediğim güncel padişah. Z kuşağı bir padişah olsa nasıl olurdu, bence böyle olurdu” şeklinde konuştu.