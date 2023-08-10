AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 7 Ekim tarihinde yapılacak olağanüstü kongre öncesinde yaptığı açıklamada, kadrolarda değişiklik yapılacağı mesajını verdi. Ala, değişim ve birikimi bir arada taşıyan bir kongre düzenleyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin birikim ile yeniliği bir arada göreceği bir kongre olacağını söyleyebilirim" dedi. Parti içindeki değişimle birlikte tecrübenin de önemli olduğunu vurguladı ve milletin değişim arzusunu, birikimin taşınması arzusunu kongrede birleştireceklerini ifade etti.

Efkan Ala, AK Parti'nin bir reform hareketi olduğunu söyleyerek, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformları gerçekleştirdiklerini ve siyasette bir değişim sağladıklarını belirtti. Ala, AK Parti'nin vesayetten kurtulduğunu ve siyasetin güçlendiğini ifade ederek, Türkiye'nin artık siyasetin öne çıktığı bir döneme girdiğini vurguladı. Siyasetin önce vesayet altında olduğunu ancak şimdi siyasetin vatandaşlar tarafından çözüm adresi olarak görüldüğünü söyledi.

Ala, Avrupa Birliği sürecinde sivil demokratik bir anayasa yapmanın önemini vurguladı. Siyasetin vesayetten kurtulması sayesinde kendi arzu ettikleri anayasayı yapabilme imkanına sahip olduklarını belirterek, sivil anayasa hazırlığı sürecini milletin katılımıyla yönetmeyi amaçladıklarını söyledi. Uzlaşı ve katılımın önemine vurgu yaparak, toplumsal desteği yüksek bir sivil anayasa oluşturmanın hedeflendiğini ifade etti.

Partisinin yerel seçim hazırlıklarına da değinen Efkan Ala, en iyi belediye başkan adaylarını belirlemek için çaba harcadıklarını ve hizmet gönül belediyeciliğini daha ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca muhalefet partilerinin bulunduğu belediyelerin de yetersizliklerini gözlemlediklerini ve gelecek dönemde bu eksiklikleri telafi etmek için çalıştıklarını söyledi. Ala, hizmet açığını gördüklerini ve millete daha iyi hizmet sunma amacıyla çaba sarf ettiklerini ifade etti.