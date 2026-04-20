Yıldırım Belediyesi 9-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Vahdettin İşsever Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 65 farklı şehirden 644 sporcu katıldı. 20 farklı sıklette düzenlenen turnuva kıran kırana müsabakalara sahne oldu. Vahdettin İşsever Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarını tribünden takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şöyle konuştu;

'Şampiyona vesilesiyle farklı şehirlerden gelen sporcularımızı ve misafirlerimizi Bursa'mızda ağırlamak, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Modern tesislerimizden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen bu organizasyon, Yıldırım'ın sporda marka kent olma yolunda attığı adımların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi spora teşvik etmeye, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve şehrimizi sporun merkezi haline getirmeye devam edeceğiz.'