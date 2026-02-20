Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan bağ evinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki eşyaların çalındığını belirten J.Ö. isimli vatandaş, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı araştırma ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan eşyalar bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin B.F. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA