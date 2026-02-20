Karar kapsamında bakan yardımcılıkları, valilikler ve kaymakamlıklarda yeni isimler görevlendirildi.

Düzenlemeyle 5 ilin valisi ve 22 ilçenin kaymakamı değişirken, Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde de bazı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

Bursa’da ise iki ilçede kaymakam değişikliği yaşandı. Bolu Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, Keles Kaymakamlığı'na atandı.

Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Safa Kömürcü de Harmancık Kaymakamlığı görevine getirildi.