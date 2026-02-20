İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbolda bahis” soruşturması kapsamında, profesyonel liglerde yer alan bazı kulüp yöneticilerine yönelik inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve özellikle yöneticisi oldukları takımın başka bir ekiple karşılaştığı maçta rakip takım lehine bahis oynadıkları saptanan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bir kişi aranıyor

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.