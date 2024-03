Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından demokrasinin uç beyleri olan muhtarların bir araya gelebilmesi, şehre dair fikir alışverişinde bulunabilmesi için Gökdere Millet Bahçesi içerisinde hazırlanan ‘Bursa Muhtar Evi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Demokrasinin uç beyleri olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve hızlı çözümler üretmek için programlar düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, devletin halkla buluştuğu kurumsal yapının ilk basamağı olan muhtarlar için kalıcı bir eser hazırladı. İnsanların dertlerine çare bulunmasında, müşkülünün çözülmesinde aracı rol üstlenen muhtarların daha nezih ortamlarda buluşabilmesi ve fikir alışverişinde bulunabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bursa Muhtar Evi’, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle şehre kazandırılan ‘Gökdere Millet Bahçesi’ içerisinde yapımı tamamlanan 470 metrekare alana sahip ‘Bursa Muhtar Evi', sosyal ve kültürel faaliyetler, çeşitli toplantılar ve çay-kahve eşliğinde sohbetler için uygun bir yapı olarak muhtarların hizmetine sunuldu. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ferruh Sevimgil, Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Aydın, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

"Çalışmaların yol haritasını verdiniz”

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 senedir belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, ilk günden itibaren muhtarlarla alakalı gelişimi çok iyi takip ettiğini söyledi. Geçmişte muhtarlık müessesinin rayından çıkmış bir tren gibi bir o tarafa, bir tarafa savrulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bir yiğit adam çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bu müessese önemlidir. Demokrasinin ilk basamağı. Uç beyleridir. Onların mekânı olmalı. Bu işin içerisinde önemli bir parça olmalılar’ dedi. Belediye başkanlarına da belirli talimatlar verdi. Sizin artık muhtarlar gününüz var. Belediyelerde muhtarlıklarla ilgili şube müdürlüğü oluşturuldu. Cumhurbaşkanımız, ‘Muhtarları dinleyeceksiniz. Ben onları Külliye’de misafir ederek değer veriyorum. Sizler de aynı değeri vereceksiniz’ dedi. Bursa’da muhtarlarımızla çok iyi diyaloglar kurduk. Her sene yaptığımız ilçe ilçe toplantılarla, bizlere yapacağımız çalışmaların yol haritasını verdiniz. Pandemide filyasyon ekipleriyle beraber çalıştınız. Vatandaşlarımızın sizlere ilettiği talepleri siz de Valilik, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kaymakamlık gibi kurumlara iletiyorsunuz. 5 senelik süreçte tüm muhtarlarımızın iyi niyetini bizzat gördüm. Her birinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu mekân artık sizindir”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlık Şube Müdürlüğü aracılığıyla tüm muhtarlarla iletişim halinde olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, mahallerle yapılacak tüm işleri istişare ederek yürüttüklerini anlattı. 1060 mahalleye dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Aktaş, “1 Nisan’dan itibaren hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Muhtarlarımızdan gelen taleplerin takip edilmesi ve geri dönüşünün hızlanması için yeni bir dijital program hazırladık. Çok yakında bütün muhtarlarımız bu uygulamayı telefonlarına indirebilecek. Uygulama sayesinde Büyükşehir'e ilettiğiniz bir talep nerede, hangi birimde, ne aşamada, cep telefonunuzdan görebileceksiniz. Açılışını yaptığımız Muhtar Evi, hem diğer ilçelerden gelen muhtarlarımıza hem de merkezdeki muhtarlarımıza ev sahipliği yapacak. Bu nezih ortamda söz, nişan, doğum günü gibi etkinlerinizi yapabilirsiniz. Burası tamamen muhtarlarımıza ait. Bu mekân artık sizindir. Biraraya gelip sohbet edip şehre ve mahallelere dair yapacağınız istişareleri burada yapacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, muhtarlık müessesesinin iade-i itibarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geri verildiğini belirtti. Mahallere hizmetin ulaşmasında değerli bir görev üstlenen muhtarlara ayrı bir önem verdiğini anlatan Varank, muhtarlık müessesesinin değerini muhtarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiğini dile getirdi. Mahallelerin muhtarlara emanet olduğunu söyleyen Varank, “Mahallede yaşayan vatandaşların taleplerine göre bir hizmet görmeye çalışıyorlar. Güzel işler de yapıyorlar. Milletimize hizmet etme anlayışıyla çalışan muhtarlara teşekkür ediyorum. Bursa’da muhtarların performansı yüksek. Hem işinin ehliler hem de ihtiyaçları tespit edip çözümü üretmede başarılılar. Bursa muhtarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim bu ülkede taş üstüne taş nasıl koymanın derdi içerisinde. Mahallelerimize, ilçelerimize, şehirlerimize proje üretmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen, hizmetin vatandaşa daha çabuk ulaşmasında muhtarların önemli rol üstlendiğini belirterek, diyaloğun önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ‘Bursa Muhtar Evi’nin hayırlı olmasını dileyen Özen, hizmetlerin ara vermeden süreceğini dile getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçmişte muhtarların ‘sigortamızı ödeyecek oranlar bize maaş verilse yeter’ dediğini, artık milletvekili özlük haklarını bile geçtiğini belirterek ‘Bursa Muhtar Evi’nin hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara hediye edilen ‘Bursa Muhtar Evi’nin hayırlı olmasını diledi. Muhtarlarla her zaman birlik ve dayanışma içerisinde hemşehrilere hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Bursa Muhtarlar Dernek Başkanı İdris Aydın, son 20 senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği değerle birlikte özlük haklarında ciddi iyileşmeler olduğunu söyledi. Pandemi, sel, yangın ve deprem gibi olaylarda muhtarların sahada önemli bir görev üstlendiğini belirten Aydın, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahada her zaman muhtarlarımıza destek oluyor. Bursa Muhtar Evi’ni şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Mustafa Varank ve Başkan Alinur Aktaş tarafından Bursa’nın en yaşlı muhtarı olan Kayıhan Mahallesi muhtarı İsmail Tamuroğlu’na günün anısına plaket verildi. Başkan Aktaş, protokol üyeleri ve tüm muhtarlar tarafından kurdele kesimiyle ‘Bursa Muhtar Evi’ hizmete açıldı.