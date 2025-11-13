BAL-GÖÇ Başkanı Ertan Başdere, Bulgaristan'da yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi vererek, "Bulgaristan’da yapılan yeni yasal düzenleme ile birlikte, Bulgaristan'dan emekli olup, Türkiye’de yaşayan, Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında adres kaydı olan ve maaşlarını Bulgaristan da bulunan bankalar veya postane aracılığıyla alan emekli vatandaşlarımızın, yeni yasal düzenlemelere göre, yıl sonunan kadar “Yaşam Beyannamesi” sunmaları gerekmektedir.

İlgili kişilerin, yapılan kanun değişikliği gereğince, her takvim yılının 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında "Yaşam Beyannamesi" sunmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu belgelerde istenen SGK Emekli Maaşı Dosya Numaranızı ilgili İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan öğrenerek dilekçeye kaydetmeniz gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız, SGK dosya numarasi (sicil numarasi), e-Devlet üzerinden "4A Sigortali Tescil Kaydi" bölümünden ögrenilebilir. Ayrica, ALO 170'i arayarak veya bizzat kuruma basvurarak da ögrenmek mümkündür.



"Yaşam Beyannamesi"

• Bursa’da bulunan Bulgaristan konsolosluk temsilciliğinde veya

• Bağlı Bulunduğunuz muhtarlıklar ve İnegöl Belediyesi’nce veya

• Bağlı bulunduğunuz Aile Hekimiz veya,

• Bağlı Bulunduğunuz İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu’nca da tasdik edilmek zorundadır.

Bahse konu bu tasdik işleminin yapılmaması halinde başvurunuz geçersiz sayılacağını bildiririz.

Tasdik Edilen Beyannameleriniz; PTT (İadeli ve Taahhütlü olmak suretiyle) teslim edilebilir.

Söz konusu yeni uygulama sadece Bulgaritan’da bulunan bankalar üzerinden maaşlarını alan vatandaşlarımız için geçerli olup, Türkiye Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşını alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan emekliler için bu düzenleme geçerli değildir" dedi.