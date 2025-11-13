BUSKİ yönetimi, teklifin gerekçesi olarak artan enerji maliyetlerini, bakım ve onarım giderlerini, personel harcamalarını ve genel ekonomik koşulların etkilerini gösterdi. Yetkililer, mevcut tarifelerle kurumun sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermekte zorlandığını, suyun temini, arıtılması ve dağıtımı süreçlerinde oluşan maliyetlerin ciddi şekilde arttığını ifade etti. Bu nedenle, belirli bir oranda fiyat güncellemesi yapılmasının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

Ancak teklifin oylamasında beklenen destek sağlanamadı. Büyük Birlik Partisi (BBP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grupları, su fiyatlarına zam yapılmasını öngören düzenlemeye karşı çıktı. Söz konusu partilerin temsilcileri, ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, böyle bir artışın halkın bütçesini daha da zorlayacağını belirtti. Bu gerekçelerle teklifin reddedilmesi yönünde oy kullandılar. CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla teklif meclisten geçti.