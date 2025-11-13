Edirne Valiliği’nin başlattığı proje ile Karaağaç’ta yıllar sonra ata tohumundan organik ürün yetiştiriciliği yeniden hayat buluyor. Üreticiler, Söğütlük Millet Bahçesi’nde kurulan stantlarda satış yaparak hem geleneği yaşatacak hem de gelir elde edecek.

Edirne’nin Yunanistan’a sınır Karaağaç Mahallesi’nde çiftçiler tarafından hiçbir katkı maddesi bulunmadan organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler geçmiş yıllarda İstanbul Sebze ve Meyve Haline getirilip satışa sunuluyordu. Yıllar geçtikte cazibesini kaybeden ata tohumundan organik ürün yetiştiriciliğini canlandırmak için yeni bir proje hayata geçirildi.

Çiftçilerin organik ürün yetiştirmesini teşvik etmek amacıyla Edirne Valiliği tarafından üreticilere satış yapacakları stantları oluşturuldu. Yerli üretim yapacak olan çiftçiler, Söğütlük Millet Bahçesi’nde kendilerine ayrılan bölümde satış yaparak ekonomik gelir elde edecekler.

Zamanla üretimlerini artıracak olan çiftçiler, tarımsal ürün potansiyelini yeniden canlandıracak. Yetiştirdikleri organik ürünlerin satışını yapan üreticileri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç’ın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu bölgede yetiştirilen ürünlerin geçmiş yıllarda Osmanlı Saray’ının mutfağında ve Bostan kültüründe özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Yerli üreticilere yapılacak projelerle ata tohumundan üretimi artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Sezer, bölgedeki tarımsal ürünlerin potansiyelinin çok iyi olduğunu söyledi.

Ürünlerini tarladan toplayarak Millet Bahçesi’nde satışa sunan üreticiler, uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, vatandaşlar da organik ürünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.