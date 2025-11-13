Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir" dedi.

Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.