Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mustafakemalpaşa’da yürütülecek çalışmalar nedeniyle su kesintileri yaşanacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 18 Aralık 2025 ile 26 Aralık 2025 tarihleri arasında, 09.00–18.00 saatleri arasında Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelere bağlı muhtelif cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ