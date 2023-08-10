İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi’nde yüzlerce çalışanın, toplu sözleşmeden kaynaklı farklarının ödenmemesini TBMM’ye taşıdı.BURSA (İGFA) - TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslenen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Aynı belediyeden emekli olan çalışanların, ayrıca kıdem tazminatlarının da verilmemesinin nedeni nedir?” diye sordu.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçe belediyesinde yüzlerce çalışanın, toplu sözleşmeden kaynaklı farkları aylardır ödenmemiş ve yine aynı belediyeden emekli olan 25 çalışanın, kıdem tazminatları da yine bu tarihe kadar verilmediğini belirten Milletvekili Türkoğlu, "Söz konusu çalışanların, belediye iştirakli şirket bünyesinde gösterildiği bu konu, Bursa kamuoyuna da sıkça yansıyan önemli bir sorun olup, bir an önce çözüm bulunması istenen ve mutlaka kısa zamanda giderilmesi gereken bir hak mağduriyetidir" dedi.

Milletvekili Türkoğlu’nun konu ile ilgili önergesinde şu soruları yöneltti: