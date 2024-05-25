Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi İpek Han Meydanı’nda ‘Bursa Kadın Kooperatifleri ile Bursa Mutfağı’ programı düzenlendi. Bursa’nın yöresel lezzetleri ve ürünlerinin sergilendiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’, Bursa’da da renkli etkinliklerle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ‘Bursa Kadın Kooperatifleri ile Bursa Mutfağı’ programı, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İpek Han Meydanı’nda vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı. Kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın derneklerinin stant açtığı etkinlikte, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetler tanıtıldı. Bursa’nın ünlü şeflerinin de deneyimlerini paylaştığı programda, birbirinden renkli ve lezzetli görüntüler ortaya çıktı.

Programın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız, kadın kooperatifleri, kadın dernekleri, gastronomi derneklerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Her bir köşesinde ayrı bir lezzet”

Stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, yöresel lezzetlerin tadına bakarak kadınlara emeklerinden ötürü teşekkür etti. Kentin birçok farklı ilçesinden programa katılan, Bursa’nın gastronomi mirasını yaşatan ve bu mirası gelecek nesillere aktaran tüm kadınlara teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’nın verimli toprakları, su kaynakları ve elverişli ikliminin hediyesi tarım ürünleriyle bereketini hayata sunan bir şehir olduğunu söyledi. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın bu sayede mutfak kültürünün de zenginleştiğini belirten Başkan Bozbey, “Her bir köşesinde ayrı bir lezzet, her bir lokmasında ayrı bir tarih saklı Bursa’nın. İşte tam da bu yüzden Bursa, gastronomi turizminin önemli bir parçası. Bursa Kebabı’ndan kestane şekerine, cantık ve pideli köftesinden tahinli pidesi ve cevizli lokumuna, Osmanlı saray mutfağından Girit, Rumeli yemeklerine sayısız kültürle renklenen bir mozaiktir. Bu mozaik, Bursa’nın kent dokusuna da yansımıştır. Galle Han, Pirinç Han, Tuz Pazarı, Balık Pazarı bu dokunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu lezzetlerin ardında büyük bir emek, özveri ve aidiyet var. Kadınlar, geleneksel tarifleri koruyarak ve yenilikçi lezzetler oluşturarak Bursa’nın gastronomi turizmine büyük katkı sağlıyor. Onların emekleri, bu lezzetlerin dünyaya açılmasında ve tanınmasında büyük öneme sahiptir” dedi.

“Hep birlikte bu mirası daha ileriye taşıyacağız”

Kadınların üretime katılmasının toplumun genel refah seviyesini de yükselttiğini dile getiren Başkan Bozbey, kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifleri olarak büyük bir rol üstlendiğini anlattı. Kadın kooperatiflerini desteklemenin herkesin görevi olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Kadınların el emeği, büyüklerimizin tarifleri, komşularımızla paylaştığımız sofralar, geçmişimizden bugünümüze taşınan bir miras. Etkinliğimiz boyunca geniş bir yelpazede lezzetler yer alacak. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi de yeniden keşfedecek, her bir yemeğin ardındaki hikayeleri öğreneceksiniz. Bursa mutfağının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha göreceğiz. Bursa’nın gastronomi mirasını yaşatan ve bu mirası gelecek nesillere aktaran tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu mirası daha da ileriye taşıyacağımıza, Bursa’nın coğrafi işaretli ürünleri arasına yenilerini katacağımıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Bursa’ya yakışır bir şekilde kutlandığını belirterek, programların düzenlemesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklara teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, mutfak kültürü ve gastronominin artık turizm alanında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, zengin kültürümüzün gelecek nesillere Türk Mutfağı Haftası sayesinde sağlıklı bir şekilde aktarılabileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer tarafından üretici kadın kooperatiflerine çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

Program, Şef Barış Uysal’ın sunumuyla coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı ‘Bursa Sofrası’ tanıtımıyla devam etti. Ardından moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım’ın yaptığı, Ankara Başkent Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Hakan Güleç, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan ve Şef Barış Uysal’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Bursa mutfağının sürdürülebilirliği ve atıksız mutfak’ konulu panel düzenlendi. Panelden sonra Şef Dr. Esat Özaka’nın sunumuyla yapılan ‘Mutfak’ sohbetleri büyük ilgi gördü. Etkinlikler, Şef Dr. Aysel Gürel ile gastromüzik korosu’ konseriyle devam etti.