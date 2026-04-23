Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun yüzde 11’e ulaşması, ülkemizin hızla yaşlanan bir topluma dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle 65 yaş üstü yaşlıların bağışıklık sistemi zayıfladığı için enfeksiyonlara daha açık olduğunu söyleyen Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, “Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan bu durum, diyabet, kalp hastalıkları, KOAH ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkların da etkisiyle enfeksiyonların daha sık ve ağır seyretmesine de neden olur. Özellikle 65 yaş sonrası dönemde influenza (grip), RSV ve pnömokok (zatürre ) aşılarının doktor yönlendirmesi doğrultusunda düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekir” dedi.