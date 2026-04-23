Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Egemen Savran
İlk 11'ler
Bursa Yıldırımspor: Ayberk Altındağ, Burak Büyükkaya, Nuri Melih Mursal, Semih Görer, Ali Mert Işık, Muhammet Talha Çat, Oğuz Aksoy, Yusuf Akyel, Hakan Öztürk, Abdul Kadir Dursun, Muhammed Emin Bektaş
Çorluspor 1947: Ersin Aydın, Cihat Aktaş, Hüseyin Ayan, Sinan Baki Usluer, Ferit Özler, Emirhan Çavuş, Mahsun Çapkan, Hasan Gündoğdu, Mohamed Khalil, Ömer Faruk Gümüş, Muhammet Arslantaş
Maçtan Önemli Dakikalar
38. dakikada gelişen Çorluspor atağında, topla buluşan Muhammed Arslantaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (1-0)
45+2'de gelişen Çorluspor atağında, Hasan Gündoğdu topu ağlara gönderdi. (2-0)
55. dakikada gelişen Yıldırımspor atağında, Yusuf topu ağlarla gönder. (2-1)
70. dakikada gelişen Yıldırımspor atağında, Muhammed Emin Bektaş topu ağlara gönderdi. (2-2)
80. dakikada gelişen Çorluspor atağında, Mahsun Çapkan topu ağlara gönderdi. (3-2)