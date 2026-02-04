Nilüfer Belediyesi, özel günlerde ve kandil gecelerinde vatandaşlarla bir araya gelme geleneğini Berat Kandili’nde de devam ettirdi. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen bu gecede, belediye ekipleri kentin dört bir yanında vatandaşların kandilini kutladı.

Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı gecede, yatsı namazının ardından cami çıkışlarında kutulan stantlarda vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Görükle, İrfaniye, Balkan, Hasanağa, Ahmet Yesevi, Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Yolçatı, Cumhuriyet, Ataevler, Konak, Beşevler, Çamlıca ve Gümüştepe mahallelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 7 bin 500 vatandaşa ikramda bulunuldu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyeleri de dağıtımlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Camilerdeki dağıtımların yanı sıra belediye hizmet binalarında da kandil geleneği yaşatıldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda, hem belediye personeline hem de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.