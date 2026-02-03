CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye programı kapsamında kent merkezinde depremzede vatandaşların yaşadığı Karaçay konteyner kenti ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında konteyner kentte yaşayan Emine Kılıç isimli kadınla sohbet eden Özel, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde; ‘Eşim iş bulamıyor’ diyerek TOKİ’den ev isteyen kadının depremden öncede kiracı olduğu ve eşinin sigortalı olduğu ortaya çıktı. Ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyen kadının ve eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu fark edildi.

"Bunlar siyasette kullanılmış ve söylediklerim kesilmiş"

Söylediklerinin kesilerek siyasette kullanılmasına tepki gösteren Emine Kılıç, "Dün yaşananlar hakkında konuşmak istiyorum, çok yanlış anlaşılmışım. Aynı saatte, aynı yerde siz de gelseydiniz size de aynı şekilde konuşurdum. 3 arabamız olduğu söyleniyor, sigortalı. Bunlar doğru 3 arabamız var ama hiçbir şekilde biz kullanmıyoruz, başkaları kullanıyor. Elektriğim, suyum kesildi dedim. Beni siyasette kullandılar. Ben de burada derdimi anlattım. Bunlar hep kullanılmış. Eşim asgari ücretle çalışıyor, ben yardım ve eşya talep etmedim. Söylediklerim kesilmiş. 3 araba diyorlar ama biz kullanmıyoruz. Sosyal konuta da başvuru yaptım, TOKİ’yi bekliyoruz. Burada kalmamızın sebebi TOKİ’nin çıkıp çıkmayacağı" diye konuştu.