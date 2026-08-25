Yaşanan kazada, üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde meydana geldi. Erol D. yönetimindeki 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.