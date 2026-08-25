Yaşanan kazada, üçü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler mevkiinde meydana geldi. Erol D. yönetimindeki 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçarak takla attı.

A W773933 02

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erol D., Mehmet D., Ainagül M., Meleke B. ve Bibinur Z. yaralandı.

A W773933 05

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA