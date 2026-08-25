Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete geçici mühletin ardından 1 yıllık kesin konkordato mühleti tanıdı.

1986 yılında kurulan ve zeytin ürünlerini hem Türkiye pazarına hem de Avrupa ülkelerine sunan şirketin bir süredir mali sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Mahkemenin kararıyla birlikte şirketin finansal yapısını yeniden düzenleyebilmesi amacıyla konkordato kapsamında uygulanan tedbirlerin devam etmesine hükmedildi.

Şirket ve sahibi Ali Baklan için yeni bir konkordato komiser heyeti de görevlendirildi. Hukukçu Hakan Yıldız ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Engin Dinçeli ve Birol Aslan, konkordato komiserleri olarak atandı.

Mahkeme üç kişilik komiser heyetinin ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanmasına karar verdi.

Öte yandan alacaklıların hangi gruplarda yer alacağı henüz kesinleşmediği için bu aşamada alacaklılar kurulunun oluşturulmamasına hükmedildi. Bu nedenle şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar, konkordato sürecindeki gelişmeleri bekleyecek.