

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIV 963 plakalı otomobil, Abdulsamet G. (24)'nin idaresinden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abdulsamet G. ve araçta bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.