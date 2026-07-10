Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından mevcut içme suyu hatlarında çalışma gerçekleştirileceği bildirildi.

Çalışmalar sırasında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde zaman zaman su kesintisi uygulanabileceği belirtildi.

Su kesintilerinin 12 Temmuz 2026 ile 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00-17.00 saatleri arasında yaşanabileceği kaydedildi.