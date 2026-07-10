Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Altındal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumrukların yanı sıra sopalarla da saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırırken, olayda Yunus Ö. (19), ağabeyi Polat Ö. (21) ve amcaoğlu Serhat Ö. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yunus Ö. ve Polat Ö., buradaki ilk tedavilerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.