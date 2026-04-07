

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba ve oğlunu öldürüp diğer oğlunu yaralayan şüpheli Mutlu B., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi’ne getirildi. Şüphelinin burada Cumhuriyet Savcısı’na vereceği ifadenin ardından çıkarılacağı mahkemece hakkında karar verilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

