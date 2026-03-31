Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başkan Erkan Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda gözaltı kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınması, maalesef demokrasimiz adına ilk kez tanık olduğumuz bir tablo değil. Daha önce de CHP’li pek çok yol arkadaşımıza, pek çok seçilmiş temsilcimize yönelik benzer yöntemlerle karşılaştık. Sandıktan çıkan halk iradesini bu tarz yöntemlerle hırpalamak, doğrudan milletin tercihine gölge düşürmektir. İfadeye çağırmak varken seçilmiş bir yöneticiyi bu şekilde alıkoymak, adaletin tecellisinden ziyade siyasi bir mesaj kaygısı taşır. Her zaman olduğu gibi yine adaletin, hukukun ve en önemlisi milletimizin iradesinin arkasındayız. Seçilmiş Belediye Başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in yanındayız."