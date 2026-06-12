

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokağa dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce adeta otomobile yapıştı sonra da hiç bir şey olmamış gibi yere düşen motosikletine yöneldi.

Ancak kazanın ardından yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta yapay zeka ile üretilmiş veya kurgulanmış görüntüleri andıran kazada, motosiklet sürücüsü herhangi bir ciddi yara almadan hayatına devam etti.

Kaynak: İHA