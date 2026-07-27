Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sami Ş.(54) yönetimindeki 16 Y 0851 plakalı TIR dönüş yapmak istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Özkan S.(42) yönetimindeki 16 BKM 201 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan