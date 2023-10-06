Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı’nda pazarcı esnafı ile buluştu. Ziyaret sırasında pazarcı esnafı ve vatandaşlar, modern koşullarda alışveriş imkânı sunmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Her fırsatta esnaf ve mahalle ziyaretleri ile vatandaşların yanında olan Başkan Dündar, bu kez güne Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı’nda başladı. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Dündar, talep ve önerileri yerinde dinlerken pazar alanında çorba ikramında bulundu.

Pazarcı esnafı ve ilçe sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “İlçenin dört bir yanında modern ve konforlu alışveriş imkânına kavuştuk. Türkiye’nin en çok pazar alanı Osmangazi’de. Ayrıca, bunların tamamına yakını her türlü ihtiyacı düşünülerek inşa edilen kapalı pazar alanı. Bizleri yağmurda çamurda, yaz sıcağındaki zorlu şartlardan böyle güzel tesislere taşıyan Mustafa Dündar Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çarşı ve pazarların ekonominin kalbi konumunda olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Pazarcı esnafımızın talepleri ve ihtiyaçları bizler için çok önemli. Esnafımız ve vatandaşlarımızın en iyi şartlarda alışveriş yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok şükür, Osmangazi’deki pazar alanlarını cadde ve sokaklardan modern kapalı yerlere taşıdık. Bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.