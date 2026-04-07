

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde 30 Ocak'ta eşi emekli polis memuru Ali Fuat U. (77) için kayıp başvurusunda bulunan A.U.'nun (69) çelişkili ifadeleri, korkunç cinayeti gün yüzüne çıkardı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü dosyada kayıp şahsın ikamet ettiği adreste Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde, ev içerisinde Ali Fuat U.'ya ait biyolojik bulgulara rastlandı. Delillerin evin içinde yoğunlaşması üzerine soruşturmayı derinleştiren cinayet ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.





"15 parçaya ayırıp çöp konteynerlerine attım"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden A.U., kocasının merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti. Olay sonrası paniğe kapıldığını ve kendisinden şüphelenilmesinden korktuğunu öne süren zanlı, eşinin cansız bedenini yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve bu parçaları mahalledeki farklı çöp konteynerlerine attığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler F.U. (48), M.U. (50) ve M.Ö. (65) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan olaydan kısa bir süre önce yaşlı adamın camiye gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.