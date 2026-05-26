Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında bulunan büyük demir kafes, bir anda yerinden çıkarak karayoluna düştü. Olay sırasında trafikte başka araçların bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Karayoluna düşen demir kafes nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik kısa süreliğine aksadı. Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak yola düşen yükü kaldırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alırken, düşen yük kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.