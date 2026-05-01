

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı ancak alevleri kontrol altına alamadı.



Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili adeta alev topuna çevirirken, önünde park halinde bulunan bir ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.