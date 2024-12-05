Bursa Osmangazi Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşi ve imza günlerinin son konuğu Yazar Muhsine Arda oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından yeni hizmete açılan İsmail Hakkı Tonguç Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide şiir meraklılarıyla buluşan Yazar Muhsine Arda, şiir tadında bir sohbet gerçekleştirdi. Yazarın kitaplarından şiirlerini okuduğu söyleşide,ayrıca ‘erkek gibi kadın’ olmanın tarifi örnekleriyle yazar tarafından anlattı. Şiir meraklılarının büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Yazar Muhsine Arda, “Beni şiire, güzel şiirleriyle Yunus Emre başlattı. Babamda Köy Enstitüleri’nde öğretmendi. Bizim evlerimizde geceleri şiir, roman ve öyküler okunurdu. Anneanne ve babaanneler masallar anlatırlardı. Biz, genç ve çocuklar büyüklerimize fıkralar anlatırdık, bilmeceler sorulurdu. Ben şiire böyle başladım. Şiire küçük yaşta başlarsanız, o sizi tutar ve bırakmaz. Günün birinde de benim gibi şiir kitapları yazan insanlar olursunuz.” dedi.

“İnsan hakları çerçevesinde kadın haklarını savunuyorum”

Genç kızlara feminist olmaları tavsiyesinde bulunan Arda, “Gençler ve genç kızlar, feminist olun diyeceğim ama feminizmin tarifini yapmak zorundayız. Bana ‘siz feministmisiniz ?’ diye soruyorlar. Bende diyorum ki; evet ben azılı bir feministim, ama önce tarifini yapıyorum. İnsan hakları çerçevesinde kadın haklarını savunuyorum. Bir erkeğin neye hakkı varsa benimde ona hakkım var. O tır şoförü oluyorsa bende olabilmeliyim. O 1492 sayılı kanunla yurt dışına master ve doktora yapmaya bursla yollanıyorsa bende yollanabilmeliyim. Ben üniversiteyi bitirdiğimde devlet bursunu alanların yüzde 2’si kızlar, yüzde 98’i ise erkek öğrencilerdi. Ben girdiğim bütün sınavlarda birinci yedek kaldım. Hiçbir zaman kazanamadım. Hep birinci yedektim, hep erkekler geçtiler önümüze. Çoğu da maalesef master ve doktoralarını yapmadan geldiler. Benim üniversitemden 5 arkadaşım gitti 1 tanesi bitirdi geldi, hepsi yarıda bıraktı. Beni yollasalardı belki Türkiye’ye daha evvelden bir profesör olarak gelebilirdim. Feminizm demek artistlik yapmak değil, insan olarak birlikte yaşamak. Erkek mühendis, 5 bin lira alıyorsa kadın mühendis de 5 bin lira alacak” diye konuştu.

Düzenlenen söyleşinin ardından Yazar Muhsine Arda, katılımcılara “Erkek Gibi Kadın” kitabını imzaladı.