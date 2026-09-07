İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, 3 gün boyunca şehrin gastronomi zenginliğini ortaya koyan etkinliklere ev sahipliği yaptı. Cuma günü kapılarını açan ve İnegöl’ün geleneksel lezzetlerinden yöresel ürünlerine, şef sunumlarından söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına kadar dolu dolu geçen festival, Pazar akşamı sona erdi. İnegöl’ün gastronomi kültürünü Türkiye’ye tanıtmak ve kentin sahip olduğu zengin mutfak mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festival, ilk yılında on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. İnegöl dışından da farklı şehirlerden festivale gelen vatandaşlar, üç gün boyunca hem İnegöl’ün yöresel lezzetlerini tatma hem de kentte gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

GASTRO SAHNEDE ŞEFLER VE GASTRONOMİ BULUŞMALARI

Festival süresince Gastro Sahne birbirinden özel programlara ev sahipliği yaptı. Gastro İnegöl Şefleri ile Bursa Aşçılar Derneği şeflerinin gerçekleştirdikleri şef sunumlarıyla ziyaretçilere gastronominin profesyonel mutfak tarafını deneyimleme fırsatı sundu. Şeflerin hazırladığı özel sunumlar, festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gastronomi ve İnegöl gastronomisi üzerine paneller, söyleşiler gerçekleştirildi.

GASTRONOMİ VE SANAT DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ İNEGÖL GASTRONOMİ FESTİVALİNDE BULUŞTU

Festivalin dikkat çeken programları arasında Aslı Hünel’in konuk olduğu müzik ve gastronominin buluştuğu programlar, Maria Ekmekçioğlu’nun “İki Yakanın Mutfak Mirası” başlıklı gastronomi programı gibi etkinlikler de yer aldı. Aslı Hünel, yemek yapım etkinliğinin yanı sıra İnegöllüleri kırmayarak şarkılarıyla festivale renk kattı. Festivalin son gününde Araştırmacı Yemek Yazarı ve Yemek Programı Sunucusu Sahrap Soysal İnegöl mutfağının konuğu oldu. Festival alanındaki stantları ziyaret eden Soysal, İnegöl’ün yöresel ürünlerini ve yerel üreticilerini yakından inceledi. Özellikle kadın üreticiler ve girişimcilerle yakından ilgilenip sohbet eden Soysal, İnegöllülerin de yakın ilgisiyle karşılaştı. Ardından Gastro Sahne’de gerçekleştirilen programda gastronomi kültürü, yöresel mutfakların yaşatılması ve İnegöl’ün sahip olduğu mutfak zenginliği üzerine keyifli bir buluşma gerçekleştirildi.

RETROBÜS İLE SANAT DOLU GECE

Festival kapsamında Retrobüs konseri düzenlendi. Bir yandan stantları gezip lezzetlerin tadına bakan vatandaşlar, bir yandan Retrobüs’ün muhteşem sahne performansıyla sanat dolu bir gece yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN DE DOLU DOLU BİR FESTİVAL

İnegöl Gastronomi Festivali, yalnızca yetişkinlere yönelik gastronomi etkinlikleriyle sınırlı kalmadı. Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler, kukla gösterileri ve yarışmalar da düzenlendi. Çocukların eğlenirken gastronomi kültürüyle de tanışmasını amaçlayan etkinlikler, festival alanında renkli görüntülere sahne oldu.

İNEGÖL’ÜN LEZZETLERİ TÜRKİYE’YE TANITILDI

Festival alanında kurulan stantlarda İnegöl’ün yöresel lezzetleri ve yerel ürünleri ziyaretçilerle buluştu. Festival süresince bazı ürünlerin festivale özel kampanyalar ve uygun fiyatlarla satışa sunulması da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İnegöl köftesinin yanı sıra kentin farklı yöresel lezzetlerinin ve ürünlerinin de tanıtıldığı festival, üreticiler, esnaf ve ziyaretçiler açısından hareketli bir buluşma noktası oldu. Festival boyunca stant açan esnaf ve üreticiler yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, ziyaretçiler de hem İnegöl’ün lezzetlerini deneyimlemekten hem de festivale özel sunulan ürünleri uygun fiyatlarla satın almaktan memnuniyet duydu.

“İNEGÖL’ÜN LEZZETLERİ İÇİN YENİ BİR VİTRİN”

İlk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, 3 gün boyunca ortaya koyduğu yoğun katılım ve renkli programıyla İnegöl’ün gastronomi alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi. On binlerce kişinin ziyaret ettiği festival, İnegöl’ün yalnızca köftesiyle değil, yöresel ürünleri, geleneksel yemekleri, yerel üreticileri ve zengin mutfak kültürüyle de tanınmasına katkı sağladı. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla İnegöl’ün lezzetleri şehir sınırlarını aşarken, festivalin gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir gastronomi organizasyonuna dönüşmesi adına da önemli bir başlangıç yapıldı. 3 gün boyunca gastronominin, kültürün ve eğlencenin buluşma noktası olan İnegöl Gastronomi Festivali, geride renkli görüntüler, yeni lezzet deneyimleri ve İnegöl’ün mutfak kültürüne dair güçlü bir tanıtım bırakarak sona erdi.