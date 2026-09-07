Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Ersoy, "Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan izlerin ortaya çıkarıldığı kazılarda, yaklaşık 105 metrekare büyüklüğünde, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve M.S. 4. yüzyıla tarihlenen iyi korunmuş zemin mozaiklerini gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi. Ana nefte yer alan mozaik döşemenin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını aktaran Ersoy, kazı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Ersoy ayrıca, 2026 yılı çalışma sezonunda M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu duyurdu. Pompeiopolis’teki bazilikada kazı, belgeleme ve koruma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ersoy, yürütülen çalışmalar sayesinde antik kentin kentsel ve dini tarihinin daha kapsamlı şekilde ortaya çıkarıldığını ifade etti.