Merkel'in Beate Baumann ile kaleme aldığı kitap, yalnızca bir siyasetçinin anıları değil, aynı zamanda Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı büyük dönüşümlere içeriden bir tanıklık niteliğinde. Doğu Almanya'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından Berlin Duvarı'nın yıkılışına, bilim insanlığından siyasete uzanan yolculuğundan Almanya'nın ilk kadın şansölyesi oluşuna kadar Merkel, kişisel hikâyesini yakın tarihin önemli dönemeçleriyle birlikte anlatıyor.

2005'ten 2021'e kadar Almanya'yı yöneten Merkel'in görev yılları, Avrupa ve dünya siyaseti açısından çalkantılı bir döneme karşılık geliyor. Euro krizi, göç tartışmaları, Avrupa Birliği'nin geleceği, NATO, Ukrayna ve Rusya ile ilişkiler kitabın siyasi arka planını oluşturuyor. Merkel, Putin başta olmak üzere dünya liderleriyle yaptığı görüşmeleri de kendi tanıklığı üzerinden aktarıyor. Kitap, yaşananları kronolojik biçimde sıralamakla yetinmiyor. Merkel, görevdeyken aldığı ve yıllarca tartışılan kararları aradan geçen zamanın ardından yeniden ele alıyor; hangi şartlarda hareket ettiğini, hangi riskleri gözettiğini ve o tercihlere nasıl baktığını anlatıyor.

Kitabın merkezindeki 'özgürlük' kavramı ise Merkel'in kişisel tarihiyle siyasi deneyimini birbirine bağlıyor. Doğu Almanya'da sınırlarını yaşayarak öğrendiği özgürlük, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla yeni bir anlam kazanırken ilerleyen yıllarda onun siyaset anlayışının da temel meselelerinden birine dönüşüyor.

Kasım 2024'te yayımlanan ve otuzdan fazla dilde okurla buluşan kitap, Deniz Weber'in çevirisiyle Kadim Yayınları tarafından ilk kez Türkçe de yayımlanıyor.