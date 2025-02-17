Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait Ramazan imsakiyesini yayımlayarak, Bursa’daki Ramazan başlangıç tarihi ve ilk sahur-iftar vakitlerini açıkladı. Diyanet’in belirlediği takvime göre, Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecek.

Ramazan boyunca Bursa’da oruç tutacak olan vatandaşlar, her gün iftar ve sahur vakitlerine uygun şekilde ibadetlerini yerine getirecekler. Diyanet, bu yıl da iftar ve sahur vakitlerini belirleyerek, imsakiye bilgilerini tüm iller için yayımladı.

Bursa için yayımlanan imsakiye ise şu şekilde: