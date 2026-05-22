Toplam 100 kişilik personel alımı kapsamında bulaşıkhane personeli, yemekhane personeli, aşçı yardımcısı, aşçı, üretim destek personeli, makine bakım personeli, elleçleme personeli, temizlik personeli, özel güvenlik personeli ve silahlı-silahsız güvenlik personeli istihdam edilecek.

Başvuracak adaylarda en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 3 vardiyalı çalışmaya uygun olmak şartları aranıyor. Askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı ise erkek adaylar için geçerli olacak.

Adaylar mülakata 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00-16.00 arasında katılabilecek. Görüşmeler, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılacak.

Başvuru ve detaylı bilgi için vatandaşlar 0224 363 55 34 - 444 16 02 numaralı hatlardan iletişime geçebilecek.