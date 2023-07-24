Bursa’da Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan temmuz ayı birinci tur ölçümlerinde 24 plajın sonuçları açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının “kılavuz değerler” olarak dikkate alındığı ölçümlerde, parametreler 12 plajda değerlerin altında, 11 plajda kılavuz değerle zorunlu değer aralığında, 1 plajda ise zorunlu değerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa “iyi kalitede su (girilebilir)”, kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa “orta kalitede su (girilebilir)”, zorunlu değerlerin üzerindeyse “kötü kalitede su (girilemez)” değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde “iyi kalitede su” olduğu tespitlerine yer verildi.

Bursa’nın “iyi, orta ve kötü kalite” deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Karacaali Gençlik Kampı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Mudanya: Zeytinbağı Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk plajlarında, Burgaz Altınkum Halk Plajında ise ‘kötü kalite su’

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajında ise ‘orta kalite su’.