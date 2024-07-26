Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmangazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe’yi gezdi. Yine Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Halk Lokantası’nı da ziyaret ederek, burada yemek yiyen Özel, “Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, seçimde elde ettiği başarıyı hizmetleri ve çalışmaları ile devam ettiriyor” dedi.

Bursa’daki programı çerçevesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeleri yerinde inceledi. İlk olarak Osmangazi Meydanı’nda yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ni ziyaret eden Özel, hem mekanı hem de raflarda bulunan kitapları inceledi. Özel’in sonraki durağı ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahveleri ile gençlerin vazgeçemediği adres olan Genç Kafe oldu. Kahve makinesinin başına geçen Özel, kendisi için hazırlanan kahvenin tadına baktı. Kahveyi kimin ısmarlayacağı konusunda espri yapan Özel, Başkan Aydın’dan aldığı kredi kartı ile kahvenin ödemesini yaptı. Kahvenin oldukça lezzetli olduğunu ifade eden Özel, ödemesini yaptığı kahvelerin askıda kahve olarak vatandaşlara dağıtılmasını istedi. Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı bir diğer önemli hizmet olan Halk Lokantası’nı da gezen Özel, yemek sırasına girerek aldığı günün menüsünü yedi.

“Erkan başkanımız daha büyük başarılara imza atacaktır”

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, Genç Kafe ve Halk Lokantası’nı çok başarılı ve güzel bulduğunu belirten Özel, “Yeni nesil kütüphaneler, gençlerimizin bizlerden en çok istediği hizmetlerin başında geliyor. Bu tarz hizmetleri bütün belediyelerimizin hayata geçirmesini istedik. Erkan Aydın, çok eski bir dostumdur. Kendisi hızlı karar veren ve çabuk harekete geçen bir yapıya sahip. Seçimin ardından da hizmet noktasında hemen harekete geçmiş. Kütüphanenin ortamını, kafenin ise fiyatlarını beğendim. Halk Lokantası ise yemeklerin lezzeti ve uygun fiyatları ile Bursa için önemli bir hizmet olmuş. Bütün belediyelerimizde bu hizmetleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Erkan başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisi vizyon sahibi bir kişi. Görüyorum ki seçimdeki başarısını da hizmetleri ile sürdürüyor. İnanıyorum ki çok daha büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

“Osmangazi özlemini duyduğu hizmetlere kavuşacaktır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmangazi gezisindeki son durağı Osmangazi Belediyesi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, makamında ağırladığı Özel’e belediyenin hayata geçirdiği ve yapmayı planladığı projeler hakkında bir sunum yaptı. Tüm projeleri çok başarılı bulduğunu ifade eden Özel, Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Osmangazi’nin hak ettiği ve özlemini duyduğu hizmetlere Erkan Aydın döneminde kavuşacağını söyledi.

Başkan Aydın, günün anısına CHP Genel Başkanı Özel’e Bursa’yı ve Osmangazi’yi simgeleyen çeşitli hediyeler ile Özgür Özel isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.