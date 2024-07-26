Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir ile makamında görüşen Özel, “Nilüfer, partimizin markalaşmış, yüz akı belediyelerinden biridir” dedi.

Türkiye’nin farklı yerlerinde de görülmeye başlanılan ve görenleri tedirgin eden loplu örümcek (argiope lobata), bu kez Aksaray’da görüldü. Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde rastlanan bu örümcek, geçtiğimiz yıl Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta da görülmüştü. Aksaray-Adana karayolu üzerindeki bir bahçede görülen örümcek, ördüğü ağ ve iriliğiyle dikkat çekiyor.

GENELLİKLE AFRİKA, GÜNEY AVRUPA VE ASYA'DA GÖRÜLÜYOR

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin yavrularına birer metre arayla yuva yaptığı ve leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın, ağacın dallarını sarkıttığı gözlemlendi. Vatandaşları tedirgin eden bu örümcek, avını ağıyla örüp adeta paketlediği anlarda kameraya kaydedildi.

"BU YAŞIMA GELDİM HİÇ BÖYLE BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ GÖRMEDİM"

Örümceği gören Kerem İz (32), “Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek gördük, bunu ömrümüz boyunca hiç görmemiştik. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye’de pek rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden biriymiş. Bu yaşıma geldim hiç böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirgin olduk. Birkaç tane yavrusu var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Özellikle örümceğin büyüklüğü bizi etkiledi. Zehirli olduğunu da öğrenince epey tedirgin olduk. Burada çoğalıyor, birçok yere yavru yapmış. Bazıları ufak, bazıları büyük. Bu da bizi daha da tedirgin etti” dedi.